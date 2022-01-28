Онищенко раскритиковал идею считать омикрон-штамм «живой вакциной»

Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко раскритиковал идею считать штамм коронавируса омикрон «живой вакциной». Его слова передает ТАСС.

По мнению специалиста, этот штамм менее летален только по относительным показателям, а по абсолютным цифрам смертей разница незначительна. Он напомнил о необходимости вакцинации и ревакцинации и подчеркнул, что это самый эффективный способ борьбы с этим вариантом COVID-19.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский также призвал не считать омикрон-штамм «живой вакциной». Он отметил, что в Москве на сегодняшний день доля заболевших данным вариантом коронавируса составляет около 80 процентов. При этом за предыдущие сутки было зафиксировано 73 летальных исхода, добавил он.