Вирусологи раскритиковали идею использовать омикрон в качестве живой вакцины

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский раскритиковал идею использовать омикрон-штамм COVID-19 в качестве живой вакцины. Об этом он рассказал РБК.

Он отметил, что в Москве на сегодняшний день доля заболевших данным вариантом коронавируса составляет около 80 процентов. При этом за предыдущие сутки было зафиксировано 73 летальных исхода, добавил он. «Этих данных должно быть вполне достаточно, чтобы не воспринимать омикрон как живую вакцину», — заявил Вознесенский.

Кроме того, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн добавил, что ученые не знают точной летальности омикрона. В связи с этим вирусолог подчеркнул, что специально заражаться вирусом неправильно.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов ответил верящим в «живую вакцину» цитатой Эйнштейна о глупости. «Вы знаете, пусть они сначала нормальной вакциной вакцинируются, а потом уже ставят на себе эксперименты», — сказал он.