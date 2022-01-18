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Вирусолог ответил верящим в «живую вакцину» цитатой Эйнштейна о глупости

Вирусолог Нетесов заявил, что вера в «живую вакцину» является бесконечной глупостью

Фото: Globallookpress.com

Тем, кто всерьез считает, что надо специально заразиться омикрон-штаммом, так он является «живой вакциной», которая может заменить прививку, стоит напомнить слова Эйнштейна о том, что есть только две бесконечные вещи — вселенная и человеческая глупость. Таким мнением в ходе стрима «Летучка», трансляция которого шла на YouTube-канале RT поделился член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
Впрочем, как отметил Нетесов, в бесконечности вселенной Эйнштейн не был до конца уверен.

«Вы знаете, пусть они сначала нормальной вакциной вакцинируются, а потом уже ставят на себе эксперименты», — добавил он.

Ранее Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что, несмотря на более легкое, чем у дельты, течение болезни при омикроне, было бы безответственно сравнивать его с разработанными человеком вакцинами. Связано это с тем, что сам штамм хуже изучен и уже есть достаточное количество зафиксированных от него летальных случаев.

Такого же мнения придерживается молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин. По его словам, в настоящее время уже есть данные, показывающие, что вакцина наносит человеку намного меньше урона, чем новый штамм.

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Роман Кирьянов
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