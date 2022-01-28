Россиянка и ее 9-месячная дочь пропали в Мексике

Гражданка России Татьяна Минеева и ее 9-месячная дочь Камила Карус Минеева, которая имеет гражданство Мексики, пропали в мексиканском штате Веракрус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссию штата по поиску пропавших без вести и генеральную прокуратуру Веракруса.

В последний раз россиянку и ее дочь видели в муниципалитете Бока-дель-Рио города Веракрус 20 января. Отмечается, что их жизнь и здоровье находятся под угрозой, так как они могли стать жертвами преступления. Также приводятся внешние данные россиянки: 34 года, рост 160 сантиметров, цвет кожи белый, длинные каштановые прямые волосы, карие глаза. Особые приметы женщины: шрам на правой брови и широкий лоб.

12 декабря в Камбодже была похищена россиянка Анастасия Шередько. Она отправилась на встречу с китайцем, с которым познакомилась в соцсети WeChat, но впоследствии перестала выходить на связь. Сначала мужчина утверждал, что Шередько уехала домой и ему неизвестно, где она находится, однако позднее потребовал от друзей женщины 10 тысяч долларов за информацию о ее местонахождении. При этом мужчина отказался предоставить видео с россиянкой, заявив, что Анастасия уже якобы «у других людей». Позже россиянку нашли живой.