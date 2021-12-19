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Похищенную в Камбодже россиянку нашли

РЕН ТВ: подруга похищенной в Камбодже россиянки заявила, что она нашлась и находится дома

Фото: @mishka_plmbr

Россиянка Анастасия Шередько, которую похитили в Камбодже, нашли живой. Сейчас 30-летняя девушка находится дома, рассказала РЕН ТВ ее подруга.

На данный момент остается неизвестным, при каких обстоятельствах нашли девушку.

Ранее в посольстве России в Камбодже рассказали, что информация о случившемся поступила на телефон экстренной связи консульского отдела 15 декабря. Полученные сведения были переданы камбоджийским правоохранительным органам, которые сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия в отношении похищенной россиянки.

Девушка пропала еще 12 декабря. Она отправилась на встречу с китайцем, с которым познакомилась в соцсети WeChat, но впоследствии перестала выходить на связь. Сначала мужчина утверждал, что Шередько уехала домой и ему неизвестно, где она находится, однако позднее потребовал от друзей женщины 10 тысяч долларов за информацию о ее местонахождении. При этом мужчина отказался предоставить видео с россиянкой, заявив, что Анастасия уже якобы «у других людей».

Марина Совина
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