Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме анонсировали штрафы за выброс животных на улицу

Депутат Госдумы Бурматов анонсировал штрафы до 30 тысяч рублей за выброс питомцев на улицу

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Закон, предусматривающий штрафы до 30 тысяч рублей за выброс животных на улицу, могут принять весной 2022 года. Его анонсировал первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет РИА Новости.

По его словам, должна быть ответственность для граждан, которые выбрасывают питомцев на улицу. «Рассчитываем, что наше предложение по штрафам до 30 тысяч рублей для избавившихся от питомцев будет принято в ближайшее время, в весеннюю сессию», — подчеркнул депутат.

В конце декабря прошлого года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения требований в области обращения с питомцами. Документ внесли в Госдуму летом 2021 года депутаты «Единой России» Владимир Бурматов и Павел Крашенинников.

Ранее Бурматов сообщил, что кошек, собак и других домашних животных включат в законопроект об обязательной маркировке и учете животных. Он отметил, что министерство подготовит соответствующие поправки в документ ко второму чтению. Изначально нормы разрабатывались для учета и маркировки, в том числе и домашних питомцев, однако были исключены из документа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме рассказали об условиях перехода на четырехдневную рабочую неделю
В Минобороны назвали предварительную причину крушения Ми-8 под Ульяновском
Киев пригрозил Берлину «возрождением ГДР» за отказ поставлять оружие
Путин обсудил с Макроном неучтенные требования России по гарантиям безопасности
Банки в России лишились сотен миллиардов рублей из-за противостояния с Западом
Россиянам предрекли увеличение части выплат при реорганизации ПФР
Лавров прокомментировал требование Минска о работе российских СМИ
В Калининграде задержали четверых участников драки со стрельбой
Появилось видео с места обнаружения тела утонувшей в проруби россиянки
Закон о запрете гомосексуальных сцен в кино запланировали принять летом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter