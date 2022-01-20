Россиян обяжут маркировать домашних животных

Кошек, собак и других домашних животных включат в законопроект об обязательной маркировке и учете животных. Об этом в интервью «Известям» рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов со ссылкой Минсельхоз России.

По словам депутата, министерство подготовит соответствующие поправки в документ ко второму чтению. В его нынешней редакции речь идет только о сельхозживотных. Изначально нормы разрабатывались для учета и маркировки в том числе и домашних питомцев, однако были исключены из документа.

По словам Бурматова, к нему обращаются граждане, вопрошающие, куда исчезли поправки о кошках и собаках, поскольку «их регистрации люди ждут больше всего».

Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

Парламентарий подчеркнул, что учет животных необходим, кроме того, он должен быть бесплатным, а идентификация питомцев вариативной, «чтобы владелец сам выбирал способ маркировки питомца: бирка это будет, клеймо или чип».

Учет домашних животных

Ввести учет домашних и бездомных животных предложил в мае прошлого года президент России Владимир Путин. Он поручил правительству до 1 декабря подготовить соответствующий законопроект.

Ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик; регламентацию деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных Кремль

Российские законодатели предложили также штрафовать нерадивых владельцев, выбросивших питомцев на улицу. Летом прошлого года глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий различные штрафы за нарушение условий содержания животных.

Так, штраф до 200 тысяч рублей полагается за нарушение правил содержания животных в цирках, в приютах — до 50 тысяч рублей. За жестокое обращение с питомцами — до 100 тысяч рублей, а тем, кто выбрасывает животных на улицу, до 30 тысяч. Также штрафовать предлагают тех, кто заводит животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. В таком случае предусмотрен штраф на сумму до 150 тысяч рублей.

По мнению сенатора Александра Башкина, также выступившего с подобной инициативой, штрафы за ненадлежащее содержание домашних животных не стоит рассматривать как наказание.

Это просто компенсация за бездушность и тот ущерб, который наносится обществу, людям, сталкивающимся с угрозой, исходящей от бездомных собак Александр Башкин депутат Совета Федерации России

Собранные от штрафов деньги следует направлять на отлов бездомных животных, их стерилизацию и нахождение в приютах, считает Башкин.

С заботой о животных

В июле прошлого года на рассмотрение в Госдуму внесли законопрокет, запрещающий продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. Механизм запрета будет заключаться в установлении определенных требований к местам продажи животных.

Депутат и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев предложил ввести ограничение на количество домашних питомцев в зависимости от размеров жилья. Данная мера, по мнению законодателя, позволит закрепить реальную ответственность хозяина за содержание питомца.

Прежде чем владелец заводил бы десять кошек, он бы подумал, какой расход ему предстоит нести. Станет гораздо проще находить нерадивых владельцев животных Николай Валуев заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей сред

Президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова выступила с призывом ввести налог на нестерилизованных животных.

Если не стерилизуешь животное, то платишь налоги. Если занимаешься разведением как бизнесом, то платишь огромные налоги Ирина Новожилова президент Центра защиты прав животных «ВИТА»

В то же время, Владимир Бурматов призвал сделать стерилизацию домашних животных бесплатной. По его мнению, нередко у россиян не находится нужное количество средств на эту процедуру. Депутат призвал отказаться от убеждения, что «владельцы животных кому-то что-то должны», ведь они осуществили хорошее дело и за это их нужно поблагодарить.