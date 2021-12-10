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В Госдуме выступили за бесплатную стерилизацию питомцев

Депутат Бурматов предложил регионам РФ сделать стерилизацию домашних животных бесплатной

Фото: Pixabay

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что регионам России нужно сделать стерилизацию домашних животных бесплатной, пишет Ura.ru.

Депутат Госдумы выступил за бесплатную стерилизацию питомцев, поскольку нередко у россиян не находится нужное количество средств на эту процедуру. Он считает, что кроме этого, стоит сделать более доступной вакцинацию животных и оформление ветеринарных паспортов. Бурматов предложил помощь Госдумы в этом вопросе.

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«Мы в Государственной Думе в следующем году будем рассматривать законопроект, который расширит полномочия регионов в этой сфере и даст возможность реализовывать такие программы. Это было бы правильно», — подчеркнул он.

Бурматов призвал отказаться от убеждения, что «владельцы животных кому-то что-то должны», ведь они осуществили хорошее дело и за это их нужно поблагодарить.

«Вот эти 40 миллионов кошек — большинство из них взяты с улиц, из подвалов, подъездов. Это не породистые животные, их не покупали за бешеные деньги. Их подобрали, нашли, приняли от кого-то, иначе бы этих животных ждала очень печальная участь. Поэтому этим людям надо сказать спасибо», — заключил депутат.

Ранее в Госдуму внесли закон о запрете на продажу животных в зоомагазинах. С такой инициативой выступил также Владимир Бурматов.

Марина Совина
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