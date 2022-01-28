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69-я параллель

Якутский таксист решил бесплатно возить пассажиров

В Якутске таксист в течение одного дня возил пассажиров бесплатно

В Якутске таксист решил в течение одного дня бесплатно возить пассажиров. Соответствующее видео, где он рассказывает о своей акции, автор ролика опубликовал на своем канале в TikTok.

На кадрах видно, как пассажирка водителя, решившего сделать доброе дело, подтверждает, что проехала бесплатно.

«Мы сегодня будем работать абсолютно бесплатно. До вечера будем работать бесплатно. У кого нет денег на такси — напишите. Отвезем бесплатно», — сказал мужчина на камеру.

Ранее в Крыму россиянка разбила лобовое стекло автомобиля из-за того, что таксист отказался везти ее бесплатно. На опубликованных кадрах видно, как женщина на улице нападает на таксиста. Водитель рассказывает, что россиянка не хочет оплачивать поездку и ведет себя агрессивно.

Никита Абрамов
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