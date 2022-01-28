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Зеленский выступил за создание переговорной площадки с Россией и США

Президент Украины Зеленский выступил за создание переговорной площадки с Россией и США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание переговорной площадки с Россией и США. Об этом пишет ТАСС.

«Что может сделать президент [США Джо] Байден? Я не знаю, может ли он, я хотел бы верить, что он это может и что он это сможет — это, чтобы у нас была переговорная площадка в формате США, Россия и Украина. По крайней мере, это был бы параллельный процесс», — сказал он.

По словам политика, это не говорит о том, что площадка должна быть приоритетнее «нормандского формата», однако следует «стучаться во все двери».

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Зеленский также заявил о желании остановить войну. «Иногда многие из этих дверей закрыты, но я, как президент Украины, должен стучаться во все двери, ко всем лидерам, предлагать разные форматы, разные площадки», — отметил политик.

Ранее Зеленский заявил, что власти Украины ожидают от переговоров с Россией конкретных шагов по деэскалации обстановки на границе и достижению мира в Донбассе. По словам украинского лидера, деэскалация в регионе может быть достигнута только общими усилиями двух стран, как и достижение в нем устойчивого мира. «Всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», — рассказал Зеленский.

Марина Совина
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