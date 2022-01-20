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Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров с Россией

Президент Украины Зеленский ожидает от переговоров с РФ достижения мира в Донбассе

Фото: Alex Brandon / Reuters

Власти Украины ожидают от переговоров с Россией конкретных шагов по деэскалации обстановки на границе и достижению мира в Донбассе. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова цитирует ТАСС.

По словам украинского лидера, деэскалация в регионе может быть достигнута только общими усилиями двух стран, как и достижение в нем устойчивого мира. «Всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», — рассказал Зеленский.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о необходимости привлечь Киев и европейских партнеров к участию в переговорах по евробезопасности.

12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Россия пытается добиться от Североатлантического альянса гарантий нерасширения на Восток, а НАТО от России — гарантий ненападения на Украину. По словам представителя Евросоза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, такая просьба Москвы противоречит принципу суверенитета независимых стран.

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Алиса Реброва
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