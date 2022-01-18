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Блинкен подтвердил необходимость участия Украины в переговорах по безопасности

Госдеп: Блинкен заявил о необходимости участия Украины в обсуждении евробезопасности

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о необходимости участия Киева и европейских партнеров в переговорах по евробезопасности. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

Глава Госдепа подтвердил приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

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Ранее Лавров призвал как можно скорее предоставить ответ относительно российских предложений по безопасности «на бумаге». Кроме того, российский дипломат настоял на том, чтобы США заставили Украину соблюдать Минские соглашения по перемирию в Донбассе. Он также призвал американского коллегу не тиражировать спекуляции о российской агрессии.

В ходе диалога российский министр и американский госсекретарь обсудили результаты консультаций по гарантиям безопасности в Европе. Кроме того, госсекретарь подчеркнул важность дипломатической деэскалации напряженности на российско-украинской границе. Он в очередной раз заявил о якобы имеющих место планах Кремля по захвату украинской территории.

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Анжелика Бережная
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