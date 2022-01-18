Блинкен обсудил с Лавровым деэскалацию на украинской границе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

В диалоге стороны обсудили результаты консультаций по гарантиям безопасности в Европе, которые прошли 10 января в рамках переговоров по стратегической стабильности между РФ и США, 12 января в рамках заседания Совета Россия-НАТО и заседания Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

Кроме того, госсекретарь подчеркнул важность дипломатической деэскалации напряженности на российско-украинской границе. Он в очередной раз заявил о якобы имеющих место планах Кремля по захвату украинской территории. Госсекретарь подтвердил «приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины».

Он также заявил, что в дальнейших переговорах по деэскалации на Украине и по безопасности в Европе помимо США и НАТО будут принимать участие европейские страны и украинские представители. В комментарии РИА Новости МИД России подтвердил факт состоявшегося разговора.

18 января стало известно, что в настоящий момент идет проработка контакта главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. 17 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на следующей неделе Вашингтон будет готов сообщить о новых шагах по контактам с Москвой.