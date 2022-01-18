В МИД заявили о подготовке контакта Лаврова с Блинкеном

В настоящий момент идет подготовка контакта главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

17 января стало известно, что на следующей неделе Вашингтон будет готов сообщить о новых шагах по контактам с Москвой. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Соединенные Штаты смогут сообщить дополнительные детали насчет переговоров с Россией по европейской безопасности.

16 января Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили координацию Вашингтона и Брюсселя на переговорах с Россией. Боррель и Блинкен договорились, что США и ЕС будут выступать сильным, ясным и единым трансатлантическим фронтом по данному вопросу и другим проблемам.