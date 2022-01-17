США анонсировали новые шаги по контактам с Россией
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS заявил, что на следующей неделе Вашингтон будет готов сообщить о новых шагах по контактам с Москвой.
Салливан отметил, что Соединенные Штаты смогут сообщить дополнительные детали насчет переговоров с Россией по европейской безопасности.
Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, включая украинцев... Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов
Продолжение диалога
В Госдепартаменте заявили, что американские власти надеются на продолжение диалога по вопросам безопасности с Россией. Отмечается, что ближайшие дни дадут большое представление о том, искренне ли заинтересована ли российская сторона в дипломатии.
Представитель Госдепартамента добавил, что все это время ведомство планирует тесно координировать свои действия с союзниками. По его словам, «если Россия уйдет из переговоров, станет ясно, что она никогда не была готова к взаимодействию».
Заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд также отметила, что Вашингтон готов продолжить диалог с Москвой. В настоящее время американские власти работают над письменными ответами по гарантиям безопасности.
Нуланд добавила, что США и Россия на переговорах услышали друг друга, однако толком не начинали серьезную дискуссию.
Мы хотим продолжить разговаривать. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, а именно — они выразят свои обиды, но у нас тоже есть свои опасения
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом также обсудили дальнейшие действия после заседания Совета Россия — НАТО, состоявшегося 12 января. В Госдепе заявили о готовности Вашингтона и альянса к проведению новой встречи с Россией.
Посол России в США Анатолий Антонов в свою очередь заявил об отсутствии конкретных результатов по итогам переговоров с НАТО и США. Однако отметил, что Москва к продолжению диалога готова.
Главная тема диалога
США и НАТО намерены обсуждает с Россией ситуацию вокруг Украины. Нуланд заявила, что в Вашингтоне подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину.
Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг
Нуланд также допустила, что санкции со стороны Соединенных Штатов и европейских партнеров, которые примут в случае нежелательных действий со стороны Москвы, могут отличаться друг от друга.
При этом она выразила надежду, что американской стороне удастся добиться деэскалации напряжения вокруг Украины благодаря дипломатии в отношениях с Россией.
Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскрыла возможные сроки так называемого вторжения России на Украину. По ее словам, это может начаться в середине января-февраля.
Это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения
Псаки отметила, что российская стороны якобы намерена сфабриковать повод для такого вторжения.
Издание Foreign Policy сообщило, что американские власти обратятся в Совет безопасности ООН в случае российской агрессии и обострения ситуации на Украине по вине Москвы. Как пишет издание, президент США Джо Байден планирует привлечь к проблеме внимание мировой общественности за счет авторитета организации, вступив в противостояние.
Ответ России
Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина назвала бредом заявление о сценариях США на случай атаки России на Украину.
Это вызывает у меня ощущение какого-то бреда. Потому что они сами придумывают сценарии, в которых мы не участвуем, и сами из них делают выводы. Да еще и собираются нас наказывать. Большего абсурда в международных отношениях я никогда не видела
В посольстве России в США на заявления Белого дома и Пентагона о якобы готовящемся российском вторжении на Украину и поиске предлога для этого ответили, что представители американской администрации детально описывают сценарии возможных провокаций и их даты, однако не приводят доказательств.
В посольстве отметили, что подобная постановка вопроса подтверждает непрекращающееся информационное давление на Россию. Отмечается, что против Москвы используются одни и те же методы: происходит вброс сенсации, который в дальнейшем тиражируется западными СМИ и превращается в главный инфоповод.