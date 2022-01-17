США анонсировали новые шаги по контактам с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS заявил, что на следующей неделе Вашингтон будет готов сообщить о новых шагах по контактам с Москвой.

Салливан отметил, что Соединенные Штаты смогут сообщить дополнительные детали насчет переговоров с Россией по европейской безопасности.

Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, включая украинцев... Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов Джейк Салливан Советник президента США по национальной безопасности

Продолжение диалога

В Госдепартаменте заявили, что американские власти надеются на продолжение диалога по вопросам безопасности с Россией. Отмечается, что ближайшие дни дадут большое представление о том, искренне ли заинтересована ли российская сторона в дипломатии.

Представитель Госдепартамента добавил, что все это время ведомство планирует тесно координировать свои действия с союзниками. По его словам, «если Россия уйдет из переговоров, станет ясно, что она никогда не была готова к взаимодействию».

Заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд также отметила, что Вашингтон готов продолжить диалог с Москвой. В настоящее время американские власти работают над письменными ответами по гарантиям безопасности.

Нуланд добавила, что США и Россия на переговорах услышали друг друга, однако толком не начинали серьезную дискуссию.

Мы хотим продолжить разговаривать. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, а именно — они выразят свои обиды, но у нас тоже есть свои опасения Виктории Нуланд Заместитель госсекретаря США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом также обсудили дальнейшие действия после заседания Совета Россия — НАТО, состоявшегося 12 января. В Госдепе заявили о готовности Вашингтона и альянса к проведению новой встречи с Россией.

Посол России в США Анатолий Антонов в свою очередь заявил об отсутствии конкретных результатов по итогам переговоров с НАТО и США. Однако отметил, что Москва к продолжению диалога готова.

Главная тема диалога

США и НАТО намерены обсуждает с Россией ситуацию вокруг Украины. Нуланд заявила, что в Вашингтоне подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину.

Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг Виктории Нуланд Заместитель госсекретаря США

Нуланд также допустила, что санкции со стороны Соединенных Штатов и европейских партнеров, которые примут в случае нежелательных действий со стороны Москвы, могут отличаться друг от друга.

При этом она выразила надежду, что американской стороне удастся добиться деэскалации напряжения вокруг Украины благодаря дипломатии в отношениях с Россией.

Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскрыла возможные сроки так называемого вторжения России на Украину. По ее словам, это может начаться в середине января-февраля.

Это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения Джен Псаки Пресс-секретарь Белого дома

Псаки отметила, что российская стороны якобы намерена сфабриковать повод для такого вторжения.

Издание Foreign Policy сообщило, что американские власти обратятся в Совет безопасности ООН в случае российской агрессии и обострения ситуации на Украине по вине Москвы. Как пишет издание, президент США Джо Байден планирует привлечь к проблеме внимание мировой общественности за счет авторитета организации, вступив в противостояние.

Ответ России

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина назвала бредом заявление о сценариях США на случай атаки России на Украину.

Это вызывает у меня ощущение какого-то бреда. Потому что они сами придумывают сценарии, в которых мы не участвуем, и сами из них делают выводы. Да еще и собираются нас наказывать. Большего абсурда в международных отношениях я никогда не видела Мария Бутина Член комитета Госдумы по международным делам

В посольстве России в США на заявления Белого дома и Пентагона о якобы готовящемся российском вторжении на Украину и поиске предлога для этого ответили, что представители американской администрации детально описывают сценарии возможных провокаций и их даты, однако не приводят доказательств.

В посольстве отметили, что подобная постановка вопроса подтверждает непрекращающееся информационное давление на Россию. Отмечается, что против Москвы используются одни и те же методы: происходит вброс сенсации, который в дальнейшем тиражируется западными СМИ и превращается в главный инфоповод.