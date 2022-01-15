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США обратятся в Совет безопасности ООН при агрессии России на Украине

FP: США намерены обратиться в СБ ООН в случае обострения ситуации на Украине по вине РФ

Фото: Pixabay

США намерены обратиться в Совет безопасности ООН в случае российской агрессии и обострения ситуации на Украине по вине России. Об этом сообщает Foreign Policy.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты мало что могут сделать в СБ ООН против России, которая обладает там правом вето, чтобы вынудить ее отказаться от якобы планируемого вторжения на территорию Украины. Однако американский лидер Джо Байден надеется привлечь к проблеме внимание мировой общественности за счет авторитета организации, вступив в противостояние.

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Президент США намерен «продемонстрировать дипломатическую изоляцию России и, если возможно, вбить клин между Россией и ее самым могущественным союзником — Китаем», который выступает за суверенитет и неприкосновенность территориальной целостности государств мира.

Издание сообщает со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что Соединенные Штаты уже проинформировали своих союзников в Европе и Совете Безопасности ООН и приготовились к публичному противостоянию.

В США подчеркнули, что потенциальное российское вмешательство в дела Украины наносит удар «в сердце устава ООН», поэтому Вашингтон намеревается привлечь внимание к кризисной ситуации и продемонстрировать изолированность России на мировой арене.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскрыла возможные сроки так называемого вторжения России на Украину. Представитель администрации президента США, не предоставив доказательств, указала на то, что это может начаться в середине января-февраля.

Марина Совина
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