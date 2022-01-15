В США заявили о готовности продолжить диалог с Россией

США заявили о готовности продолжить диалог с Россией. Сейчас они работают над письменными ответами по гарантиям безопасности, передает «РИА Новости» слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Нуланд отметила, что США и РФ на переговорах услышали друг друга, но толком не начинали серьезную дискуссию. «Мы хотим продолжить разговаривать. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, а именно — они выразят свои обиды, но у нас тоже есть свои опасения», — сказала Нуланд.

В то же время, по ее словам, Штаты со своей стороны уже подготовили 18 сценариев действий на случай предполагаемого на Западе «российского вторжения» на Украину. «Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <...> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — подчеркнула дипломат.

Ранее в Совете Федерации отреагировали на возможные санкции против России, которые предложили представители правящей в США Демократической партии. Первый зампред комитета сената по международным делам Владимир Джабаров назвал инициативу Запада истерической попыткой убедить американского президента Джо Байдена не идти на диалог с Россией.