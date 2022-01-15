В Совфеде жестко отреагировали на возможные санкции против России

В Совете Федерации отреагировали на возможные санкции против России, которые предложили представители правящей в США Демократической партии. Первый зампред комитета сената по международным делам Владимир Джабаров назвал инициативу Запада истерической попыткой убедить американского президента Джо Байдена не идти на диалог с Россией. Свое мнение он высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Сенатор отметил, что такое развитие событий маловероятно. «Введение подобных санкций — это, по сути, разрыв отношений между странами. Поэтому введем мы против Байдена [санкции], не введем — ничего не поменяется, отношений никаких не будет, и Россия будет освобождена от любых обязательств перед мировым сообществом», — заявил представитель Совфеда.

Джабаров выразил надежду на то, что американские сенаторы и конгрессмены примут другое решение и откажутся от подобных санкций. Однако в случае их принятия Россия будет готова дать ответ. «Ответ будет очень жесткий. У нас будут развязаны руки по любым направлениям, если что-то такое произойдет», — заключил он.

В США ранее предложили ввести ограничения против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал законопроект американского сенатора Марко Рубио о новом пакете санкций против России. По его словам, он вряд ли получит поддержку. Пушков иронично предположил, что в сенате США проходит соревнование — кто лучше санкции против России придумает. Он напомнил, что это уже третий законопроект о санкциях против России со стороны Вашингтона.