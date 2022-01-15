Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России рассказали о «соревнованиях санкций» между сенаторами США

Сенатор Пушков: законопроект о санкциях сенатора Рубио вряд ли получит поддержку
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал законопроект американского сенатора Марко Рубио о новом пакете санкций против России. По его словам, он вряд ли получит поддержку.

«Соревнование у них там в сенате США — кто лучше санкции против России придумает. Похоже, только этим и заняты. Это уже третий законопроект о санкциях против России», — подчеркнул сенатор.

Материалы по теме:
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря
«Санкции — это на всю жизнь» США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?
«Санкции — это на всю жизнь»США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?
13 октября

Пушков отметил, что законопроект Рубио вряд ли получит одобрение, поскольку есть уже один, поддержанный демократами, а сенатор – республиканец. Кроме того, Рубио хочет исключить президента США Джо Байдена из процесса принятия решения о применении закона, чего демократы не допустят, заключил российский чиновник.

Ранее сенатор-республиканец Конгресса США Марко Рубио опубликовал собственный проект санкций против России, на случай вторжения российских войск на Украину. Вариант республиканца носит лишь небольшое число отличий от законопроекта, предложенного его коллегами по Демократической партии.

12 января в конгрессмены-демократы представили проект новых санкциях против России. Авторы предложили запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России, ввести ограничения против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Рассматривается и введение санкций лично против Путина и других высших лиц страны.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украина заподозрила российские спецслужбы в причастности к кибератаке
Вучич отреагировал на аннулирование австралийской визы Джоковича
Огромные масштабы воровства Порошенко назвали «особой формой» его зарплаты
Назван способ дожить до следующей зарплаты
Москвичам на Крещение пообещали похолодание
В России рассказали о «соревнованиях санкций» между сенаторами США
В Германии назвали способ снизить ущерб от санкций Запада в России
Россиянка оставила два десятка предсмертных записок на елке и покончила с собой
Правительство России отказалось поддержать повышенный налог на дорогие машины
США призвали судить хакеров из REvil
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter