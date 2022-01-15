В России рассказали о «соревнованиях санкций» между сенаторами США

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал законопроект американского сенатора Марко Рубио о новом пакете санкций против России. По его словам, он вряд ли получит поддержку.

«Соревнование у них там в сенате США — кто лучше санкции против России придумает. Похоже, только этим и заняты. Это уже третий законопроект о санкциях против России», — подчеркнул сенатор.

Пушков отметил, что законопроект Рубио вряд ли получит одобрение, поскольку есть уже один, поддержанный демократами, а сенатор – республиканец. Кроме того, Рубио хочет исключить президента США Джо Байдена из процесса принятия решения о применении закона, чего демократы не допустят, заключил российский чиновник.

Ранее сенатор-республиканец Конгресса США Марко Рубио опубликовал собственный проект санкций против России, на случай вторжения российских войск на Украину. Вариант республиканца носит лишь небольшое число отличий от законопроекта, предложенного его коллегами по Демократической партии.

12 января в конгрессмены-демократы представили проект новых санкциях против России. Авторы предложили запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России, ввести ограничения против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Рассматривается и введение санкций лично против Путина и других высших лиц страны.

