Зеленский ответил на предложение Лаврова о диалоге между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о диалоге между странами. Его слова приводит РИА Новости.

«Зачем изначально предлагать то, на что не согласятся?» — ответил на предложение украинский лидер.

Кроме того, Зеленский заявил, что не боится встречи с российским президентом Владимиром Путиным в любом формате. При этом он отметил, что не понимает слова Лаврова, предложившего ранее, к примеру, встречаться в Сочи.

Ранее Лавров заявлял, что Россия не собирается начинать войну против Украины, а намерена решать конфликт с США и НАТО только дипломатическими методами. Он также подчеркнул, что Москва не позволит «наступать грубо» на свои интересы и игнорировать их.