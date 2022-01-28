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Зеленский ответил на предложение Лаврова о диалоге между Россией и Украиной

Зеленский о диалоге с Россией: зачем изначально предлагать то, на что не согласятся?
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о диалоге между странами. Его слова приводит РИА Новости.

«Зачем изначально предлагать то, на что не согласятся?» — ответил на предложение украинский лидер.

Кроме того, Зеленский заявил, что не боится встречи с российским президентом Владимиром Путиным в любом формате. При этом он отметил, что не понимает слова Лаврова, предложившего ранее, к примеру, встречаться в Сочи.

Ранее Лавров заявлял, что Россия не собирается начинать войну против Украины, а намерена решать конфликт с США и НАТО только дипломатическими методами. Он также подчеркнул, что Москва не позволит «наступать грубо» на свои интересы и игнорировать их.

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Антон Похиляк
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