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Зеленский раскритиковал Германию за позицию по «Северному потоку-2»

Президент Зеленский: я не желаю Германии почувствовать то же, что чувствуют на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Германию за позицию по «Северному потоку-2» и отказ в поставках оружия Украине. Свое мнение он высказал на пресс-конференции для представителей иностранных СМИ, передает РИА Новости.

«Что касается оружия. Очень важно давать, когда это нужно. Я не желаю Германии, чтобы вы почувствовали то же, что чувствуем мы на границах государства», — подчеркнул Зеленский, комментируя блокирование поставок оружия Киеву.

Он также раскритиковал власти Германии за позицию по строительству газопровода «Северный поток-2». «Я понимаю, что это бизнес, но если бы у вас были на границе эти [российские] войска, вы бы делали с ними этот "Северный поток-2"? Где эта контактная линия бизнеса и реальности? Где она?» — заключил украинский лидер.

Ранее МИД ФРГ запретило экс-дипломату Дитеру Халлеру заняться сертификацией «Северного потока-2». Основанием для отказа стал вывод, что деятельность Халлера на этом посту касается служебных интересов. Фактически речь идет о том, что дипломат мог бы использовать свое влияние, чтобы помочь Gas for Europe добиться сертификации газопровода.

Марина Совина
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