Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненный срок для педофилов-рецидивистов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно разработанному «Единой Россией» закону, устанавливается максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Кроме того, пожизненный срок предусматривается и для не привлекавшихся по статьям об изнасиловании, а также в случае, если преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. 17 января его поддержал комитет Госдумы по государственному строительству.

25 января данную инициативу поддержал комитет Совета Федерации по социальной политике.