Российский военный самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Самолет-истребитель МиГ-31 частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) в Новгородской области. Об этом в субботу, 29 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«В Новгородской области во время взлета для совершения планового полета в результате технической неисправности самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Жертв и разрушений на земле нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж военного самолета не пострадал. В настоящее время на месте инцидента работает комиссия ВКС России. После проведения технического обследования истребитель планируется вернуть в строй.

Ранее в январе лайнер российской авиакомпании Red Wings, прилетевший в Белгород из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Воздушное судно SSJ-100, следовавшее из московского аэропорта Домодедово, приземлилось в международном аэропорту Белгорода в 10:47.