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Токаев анонсировал свой приезд в Москву

Президент Кахастана Токаев приедет в Москву в середине февраля по приглашению Путина

Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приедет в Москву в середине февраля по приглашению российского коллеги Владимира Путина. Это он анонсировал в ходе интервью телеканалу «Хабар 24», трансляция которого велась на YouTube.

По словам Токаева, главы государств подпишут важные соглашения, связанные с долгосрочным сотрудничеством между странами.

Вместе с тем он добавил, что Россия является для Казахстана союзным государством.

Ранее президент Казахстана заявил, что будет главой государства не более двух сроков. Он отметил, что в настоящее время не знает, как долго будет находиться на посту президента, однако нарушать конституцию не собирается. «То есть никакого переделывания законов и тем более конституции не будет», — подчеркнул Токаев.

В начале января в Казахстане начались протесты на фоне резкого роста цен на газ для автомобилей. Позже они переросли в массовые беспорядки и столкновения с правоохранителями. Люди стали выдвигать политические требования, такие как отставка правительства и отстранение от власти бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

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Юлия Ямпольская
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