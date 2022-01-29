Токаев рассказал о президентских сроках

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет главой государства не более двух сроков. Его ответ на вопрос приводит РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент не знает, как долго будет находиться на посту президента, однако нарушать конституцию не собирается. «То есть никакого переделывания законов и тем более конституции не будет», — подчеркнул Токаев.

Ранее Токаев заявил, что не торговался с экс-главой государства Нурсултаном Назарбаевым по поводу разделения властных полномочий. По его словам, разговор также не велся о личных привилегиях. «Был разговор о статусе главы Совбеза. Я поставил вопрос, что сейчас обращусь к нации и скажу, что являюсь главой Совбеза», — уточнил президент.

В начале января в Казахстане начались протесты в связи с резким ростом цен на газ для машин. Потом они переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Люди стали выдвигать политические требования, такие как отставка правительства и отстранение от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева.