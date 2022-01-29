Токаев ответил на вопрос о торге с Назарбаевым по разделению полномочий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не торговался с бывшим главой государства Нурсултаном Назарбаевым по поводу разделения властных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

«Никакого торга о разделении властных полномочий с Назарбаевым не было, решался только вопрос о позиции председателя Совбеза», — заявил глава государства, отвечая на вопросы в эфире телеканала «Хабар 24».

Токаев добавил, что разговор также не велся о личных привилегиях. «Был разговор о статусе главы Совбеза. Я поставил вопрос, что сейчас обращусь к нации и скажу, что являюсь главой Совбеза», — цитирует президента Казахстана Orda.kz.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что аэропорт Алма-Аты в ходе январских беспорядков был захвачен, чтобы обеспечить проход в город боевиков, которые прилетели под видом гастарбайтеров.

В начале января в Казахстане начались протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Позже они переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Люди стали выдвигать политические требования, такие как отставка правительства и отстранение от власти первого президента Нурсултана Назарбаева.

5 января Токаев отправил в отставку своего предшественника Нурсултана Назарбаева с поста пожизненного главы Совета безопасности, сам занял эту должность и пообещал жестко бороться с протестами, которые охватили страну из-за экономических и социальных проблем.

