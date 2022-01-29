Токаев заявил о захвате аэропорта Алма-Аты с целью прохода боевиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что аэропорт Алма-Аты в ходе январских беспорядков был захвачен с целью обеспечить проход в город боевиков, прилетевших под видом гастарбайтеров. Его цитирует «Хабар 24».

Он ссылается на показания следствия, которое считает, что участвовавшие в беспорядках люди специально для этого прилетели «из одного центральноазиатского города», не называя его. «Это были подготовленные боевики, которые прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки в аэропорту, запустили в город и приступили к руководству операции», — отмечает Токаев.

Президент Казахстана добавил, что эти люди руководили атаками на административные здания, заявив, что их интересовали уголовные дела и досье на правоохранителей. «Этих людей материальные ценности не интересовали. Это была тщательно спланированная акция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа», — сказал он.

В ходе январских митингов в Казахстане, переросших в беспорядки, аэропорт Алма-Аты был захвачен протестующими. Пассажиры и сотрудники были эвакуированы. 7 января стало известно, что российские миротворцы совместно с казахстанскими силовиками взяли аэропорт под контроль.

