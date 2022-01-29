В США заявили о переброске Россией запасов донорской крови на границу с Украиной

В США заявили, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военных медиков и запасы донорской крови. Об этом сообщает Reuters.

Агентство ссылается на трех неназванных американских чиновников, которые рассказали, что Россия якобы начала отправку к границе сопредельного государства медицинских материалов и запасов крови, что «является ключевым показателем военной готовности Москвы».

Источники отказались сообщить, когда именно американской стороне стало известно о поставках донорской крови на границу с Украиной, однако двое из них заявили, что перемещение происходит в течение нескольких недель.

Сотрудник пресс-службы Белого дома отказался комментировать эту информацию, но заявил, что США неоднократно предупреждали о готовности вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин оценил готовность России вторгнуться на Украину. По его мнению, окончательно решение о вторжении еще не было принято.