Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В центре Киева вместо бомбоубежища заработал стрип-клуб

В Киеве в подвале дома вместо бомбоубежища работает стрип-клуб

Кадр: Вікна-новини / YouTube

На одной из центральных улиц Киева в подвале дома, где, согласно планам, должно располагаться бомбоубежище, работает стрип-клуб. Соответствующий сюжет появился в программе «Вікна-новини» на телеканала СТБ. Выпуск доступен на Youtube.

Журналисты телеканала решили проверить, где местные жители могут спрятаться в случае «российского вторжения». Они посетили укрытия, отмеченные на карте городской администрации, и вместо объектов гражданской обороны обнаружили магазины, аптеки и стриптиз-клуб.

Сотрудники СМИ рассказали, что в будние дни вход в клуб стоит 400 гривен. При этом охранник заведения заверил, что в случае опасности туда беспрепятственно пустят всех желающих.

Ранее сообщалось, что власти Киева разработали «четкий план» на случай атаки со стороны России. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что уже определили список бомбоубежищ, которые находятся вблизи тех или иных городских объектов. При этом главным местом, где киевлянам предлагается прятаться от бомбежек, является метрополитен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Назван необычный симптом омикрона
Названа дата боя Нового Хабиба
В США назвали худший в мировой истории танк
Выстреливший в россиянина майор полиции оставил раненого возле больницы и уехал
Кличко пообещал взять автомат в руки и пойти воевать за Украину
Подделки люксовых брендов обнаружили в бутике в центре Москвы
На российской дороге в аварию попали 40 автомобилей
В России раскрыли выгоду США от военного конфликта в Европе
Доктор Мясников назвал продукт для укрепления иммунитета при COVID-19
Токаев заявил о захвате аэропорта Алма-Аты с целью прохода боевиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter