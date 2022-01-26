Кличко назвал главное бомбоубежище Киева на случай российской атаки

Власти Киева разработали «четкий план» на случай атаки со стороны России. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в интервью каналу «Настоящее время».

Он рассказал, что городские власти уже определили список бомбоубежищ, которые находятся вблизи тех или иных городских объектов. При этом главным местом, где киевлянам предлагается прятаться от бомбежек, Кличко назвал метрополитен.

Градоначальник также заявил о том, что в случае начала военных действий горожан оповестят об этом с помощью специальных сирен, а по телеканалам и радио объяснят, какие действия необходимо будет предпринять. «Очень надеемся, что нам не придется прибегнуть к помощи данного оповещения и данной сирены, очень надеемся, что к негативному сценарию мы не придем», — подчеркнул Кличко.

О подготовке Киева к возможному «нападению российской армии на Украину» мэр украинской столицы говорит с 2021 года. В конце декабре он сообщил о подготовке горожан к возможной «чрезвычайной ситуации» и объявил об организации гражданской обороны и наборе резервистов.