Британия объявит о санкциях против России

Министерство иностранных дел (МИД) Великобритании собирается в понедельник, 31 января, объявить о готовящихся новых санкциях против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщил ТАСС источник в правительственных кругах Британии.

«Как ожидается, Форин-оффис объявит в понедельник в парламенте об ужесточении санкционного режима, чтобы Великобритания могла нацелиться на стратегические и финансовые интересы России», — сказал собеседник.

Ранее газета The Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что США не смогут ввести обещанные антироссийские санкции из-за толерантности Британии в отношении финансовых потоков, которые проходят через Лондон. Собеседник агентства сослался на доклад комитета по разведке парламента Великобритании, где говорится о российских олигархах, использующих с 1994 года британскую финансовую и визовую систему для отмывания незаконных денежных средств, с помощью которых они якобы могут продвигать интересы Москвы.