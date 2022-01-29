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Байден завел кошку в Белом доме

Президент США Байден завел в Белом доме кошку по кличке Уиллоу

Фото: The White House / Reuters

Президент США Джо Байден завел в Белом доме кошку. Животному дали кличку Уиллоу. Об этом американский лидер написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Добро пожаловать в семью Байден, Уиллоу!», — написал глава Белого дома, прикрепив к посту фотографию зеленоглазой полосатой кошки серо-белого окраса.

По информации СМИ, кошке два года. Сообщается, что президентская чета назвала животное в честь родного города первой леди Уиллоу-Гроув.

По словам пресс-секретаря Джилл Байден Майкла Ларосы, первая встреча президентской семьи с Уиллоу произошла еще в 2020 году в Пенсильвании. Животное прервало предвыборную речь Джо Байдена, выскочив на сцену.

Отмечается, что Уиллоу стала первой кошкой в Белом доме более чем за десять лет. Ранее там проживала кошка Индия, принадлежавшая экс-президенту США Джорджу Бушу. Она умерла в 2009 году.

В декабре прошлого года чета Байден завела щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер. Питомца американскому лидеру подарили родственники. Также у Байдена есть овчарка по кличке Мейджор.

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Марина Совина
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