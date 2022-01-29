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В России появятся центры для работы с трудными подростками

Омбудсмен Львова-Белова: в РФ создали сеть центров по работе с подростками «группы риска»
Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России / РИА Новости

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в стране появятся центры для работы с трудными детьми, сообщает РИА Новости.

Омбудсмен рассказала, что запускает в стране программу «Подростки России». В рамках этой стратегической инициативы планируют создать Федеральный методический центр по подростковой работе, сообщества специалистов, а также сеть подростковых центров, направленных на работу с детьми из «группы риска».

Львова-Белова подчеркнула, что девиантное поведение у детей проявляется под воздействием множества негативных факторов, включая проблемы в семье, травлю в школе, ментальные нарушения, а также неуспех ребенка и состояние подавленности у него.

«Если взрослые своевременно проявят чуткость, определят источник проблемы, не оттолкнут ребенка и найдут способ его поддержать, это поможет многим подросткам», — отметила она.

Ранее Львова-Белова заявляла, что центры будут заниматься том числе с подростками с суицидальными и деструктивными проявлениями. Такую деятельность она называла «планомерной работой».

Марина Совина
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