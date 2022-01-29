Китай предупредил США об угрозе военного конфликта из-за Тайваня

Если США будут поощрять тайваньские власти на провозглашение независимость Тайваня, между Китаем и Соединенными Штатами может возникнуть военный конфликт. Об этом предупредил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган в интервью американскому Национальному общественному радио (NPR).

«Позвольте мне подчеркнуть: тайваньский вопрос — самая большая проблема между Китаем и Соединенными Штатами. Если тайваньские власти с одобрения Соединенных Штатов продолжат идти по пути объявления независимости, это, скорее всего, приведет к тому, что Китай и Соединенные Штаты, две большие страны, будут втянуты в вооруженный конфликт», — сообщил Ган.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал США не «играть с огнем» по проблеме Тайваня и оставить попытки к формированию сил антикитайского сдерживания в Азиатском регионе. Он заявил, что США должны прекратить попытки воздействия на проведение зимних Олимпийских игр в Пекине.