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Китай призвал США прекратить «играть с огнем»

Глава МИД КНР призвал США прекратить попытки вмешаться в проведение Олимпийских игр

Фото: Tyrone Siu / Reuters

США должны прекратить попытки воздействия на проведение зимних Олимпийских игр в Пекине, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Дело первостепенной важности — американская сторона должна прекратить попытки вмешаться в проведение зимних Олимпийских игр в Пекине», — написано в официальном заявлении МИД Китая.

Также Ван И призвал США прекратить «играть с огнем» по проблеме Тайваня и оставить попытки к формированию сил антикитайского сдерживания в Азиатском регионе.

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19 января олимпийские комитеты США и Германии рекомендовали участникам Олимпийских игр 2022 года в Пекине не брать личные смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты в Китай из-за опасений слежки за спортсменами.

18 января директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о попытках Госдепа США дискредитировать Олимпиаду в Пекине. Он рассказал, что СВР располагает данными по развернутой Вашингтоном и его союзниками масштабной информационной кампании по вмешательству в процесс подготовки Олимпийских игр.

Ряд стран объявили дипломатический бойкот Играм в Пекине. Причиной стала обеспокоенность ситуацией с правами человека в КНР. Олимпиаду не посетит руководство США, Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Дании и Нидерландов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Дмитрий Сотак
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