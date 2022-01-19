Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Сельта
Сегодня
21:00 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|21-й тур
Лестер Сити
Сегодня
22:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Брентфорд
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Валенсия
Сегодня
23:30 (Мск)
Севилья
Испания - Примера|21-й тур
Спорт

США и Германия предложили олимпийцам отказаться от смартфонов на Играх в Пекине

Олимпийцам из США и Германии рекомендовали не брать смартфоны на Игры из-за слежки Китая

Фото: Thomas Peter / Reuters

Олимпийские комитеты США и Германии рекомендовали участникам Олимпийских игр 2022 года в Пекине не брать личные смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты в Китай. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации источника, в США и Германии боятся слежки со стороны властей Китая. По мнению представителей организаций, в будущем спортсмены могут из-за этого подвергнуться риску. В связи с этим участникам Олимпиады рекомендуется брать в поездку одноразовые устройства, которые можно уничтожить после возвращения из Пекина.

Ряд стран объявили дипломатический бойкот Играм в Пекине. Причиной стала обеспокоенность ситуацией с правами человека в КНР. Олимпиаду не посетит руководство США, Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Дании и Нидерландов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на отказ Поклонской стать послом России в Кабо-Верде
Вирусолог рассказал о характере течения омикрон-штамма в России
Германия повторно отказала Украине в поставках летального оружия
Меркель отказалась от должности советника в ООН
Посол Казахстана отверг планы дерусификации республики
Российский депутат пронес в красную зону самогон, сало и чеснок
Доктор Комаровский заявил о слежке СБУ за ним
Генпрокуратура потребовала признать террористическим движение «Колумбайн»
Россиянин жестоко избил работника ТЦ ради бесплатного туалета
19-летняя теннисистка вышла на корт в украшениях за четыре миллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter