США и Германия предложили олимпийцам отказаться от смартфонов на Играх в Пекине

Олимпийские комитеты США и Германии рекомендовали участникам Олимпийских игр 2022 года в Пекине не брать личные смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты в Китай. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации источника, в США и Германии боятся слежки со стороны властей Китая. По мнению представителей организаций, в будущем спортсмены могут из-за этого подвергнуться риску. В связи с этим участникам Олимпиады рекомендуется брать в поездку одноразовые устройства, которые можно уничтожить после возвращения из Пекина.

Ряд стран объявили дипломатический бойкот Играм в Пекине. Причиной стала обеспокоенность ситуацией с правами человека в КНР. Олимпиаду не посетит руководство США, Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Дании и Нидерландов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).