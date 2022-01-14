Еще две страны присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает Reuters.

Дания не будет посылать дипломатов на Игры. Министр иностранных дел Йеппе Кофод заявил об обеспокоенности ситуацией с правами человека в Китае.

Также дипломатический бойкот объявили Нидерланды. «Из-за мер по борьбе с коронавирусом в Китае будут только ограниченные возможности для двусторонних контактов с принимающей страной, где можно было бы предметно обсудить серьезную озабоченность Нидерландов ситуацией с правами человека», — заявил представитель министерства иностранных дел.

28 декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал лишить сборные стран флагов за бойкот Олимпиады. По мнению Чернышенко, такая мера позволит охладить горячие головы.

Первыми дипломатический бойкот Играм в Пекине объявили США. После к бойкоты присоединились Австралия, Великобритания, Канада и Япония.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).