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В России призвали лишить флагов сборные стран за дипломатический бойкот Игр-2022

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал лишить сборные стран флагов за бойкот Олимпиады

Фото: Anke Waelischmiller / globallookpress.com

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко считает целесообразным лишать национальных символов сборные стран, руководители которых заявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Его слова приводит ТАСС.

Чернышенко призвал лишить флагов сборные команды США, Австралии, Великобритании и Канады. Эти страны объявили дипломатический бойкот Игр в Пекине, их официальные лица откажутся от посещения соревнований в Китае.

По мнению Чернышенко, такая мера позволит охладить горячие головы. «Всех, кто бойкотирует, необходимо лишить флага, гимна и других национальных символов», — убежден член правительства.

Президент России Владимир Путин заявил, что причиной дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине со стороны США является желание сдержать развитие Китая. По его мнению, спорт должен объединять народы, однако некоторые страны используют его в политических целях.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Николай Костюков
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