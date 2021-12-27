Кабмин экстренно выделил полмиллиарда рублей на визы спортсменам для Олимпиады

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство экстренно выделило из бюджета почти 500 миллионов рублей для решения визовых сложностей спортсменов для Олимпиады. Его цитирует РИА Новости.

«У нас, конечно, есть определенные обстоятельства, связанные с тем, что в некоторые страны для участия в отборочном этапе, например, в Америку, чтобы получить визу, нужно лететь в третьи страны, где есть визовые центры. Поэтому правительство экстренно выделило почти полмиллиарда рублей, для того чтобы наши сборники могли слетать и получать визу», — сказал он.

По словам Чернышенко, это создает определенные неудобства и мешает тренировочному процессу. При этом он выразил уверенность, что трудности сделают сборную еще сильнее, и спортсмены все равно будут побеждать.

На данный момент формирование сборной находится на заключительном этапе, в расширенном списке — более 600 человек в 13 видах спорта, Россия получила 218 квот из 261 возможной, рассказал вице-премьер.