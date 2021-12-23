Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Адмирал
0:3
Завершен
Локомотив
КХЛ - регулярный чемпионат
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Северсталь
КХЛ - регулярный чемпионат
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Барыс
КХЛ - регулярный чемпионат
Авангард
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - регулярный чемпионат
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
КХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Путин объяснил решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады

Путин: дипломатический бойкот Игр в Пекине Америкой — попытка сдержать развитие Китая

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Причиной дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине со стороны США является желание сдержать развитие Китая. Так произошедшее объяснил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

По словам главы государства, спорт должен объединять народы, однако некоторые страны используют его в политических целях. Путин также назвал решение американцев ошибкой.

6 декабря Вашингтон объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, в знак протеста против нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в Китае. 8 декабря к бойкоту присоединились Австралия, Великобритания и Канада.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал поднять пенсии выше уровня инфляции
Украина нашла способ сделать газ дешевле
Главный инфекционист Москвы дал советы по безопасному празднованию Нового года
Появились подробности об иске российского юриста к Деду Морозу
Путин объяснил решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады
Путин предрек неизбежное первенство Китая в мире
Путин пообещал подумать о чемпионате мира по хоккею в регионах
Тутберидзе рассказала о мотивировании учениц
Два критика Кадырова заявили о массовом похищении своих родственников
Названы самые модные платья 2022 года
Продажи американского оружия рухнули
Путин прояснил вопрос о любимчиках в правительстве
Индонезия отказалась от российских самолетов Су-35
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter