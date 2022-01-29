В Госдуме захотели закрепить ограничение оборота криптовалюты в законодательстве

В Государственной Думе захотели прописать ограничение оборота криптовалюты в законодательстве — в нижней палате парламента считают, что цифровые деньги нужно закрепить в качестве объекта и запретить использовать в качестве платежного средства. Такое предложение высказал депутат, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

«Криптовалюта должна быть определена [в законе — прим. «Лента.ру»] в качестве объекта. Совершенно очевидно, что она не должна находиться в абсолютно свободном обороте, это не должно быть средством платежа», — заявил политик и добавил, что вопрос законодательного регулирования цифровых денег необходимо решить уже в ходе весенней сессии Госдумы.

Крашенинников отметил, что сейчас в законодательных актах эти определения не содержатся, при этом «идут дискуссии, возникают споры при наследовании и так далее». «То, что это объект, и что несколько миллионов человек уже являются владельцами криптовалюты — это очевидно, и мы не можем все время делать вид, что ничего не происходит. Конечно, происходит, и конечно, закон должен влиять на это», — сказал депутат.

Ранее в январе стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило за легализацию криптовалют. Так, глава ведомства Максут Шадаев заявил, что запрет обращения и майнинга цифровых валют, который ранее предложил Центробанк, снизит темпы развития IT-отрасли и спровоцирует отток кадров из страны.