Минцифры выступило против запрета криптовалют в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило за легализацию криптовалют. Такое заявление опубликовано на сайте ведомства. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что запрет обращения и майнинга цифровых валют снизит темпы развития IT-отрасли и спровоцирует отток кадров из России.

Вместе с основными ассоциациями и объединениями IT-отрасли, такими как РУССОФТ, Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), ведомство проанализировало международную практику регулирования индустрии криптовалют и влияние этих активов на развитие отрасли разработки программного обеспечения и облачных технологий. Хотя Минцифры признает необходимость предупреждения рисков, связанных с использованием криптовалют в рамках преступной деятельности и мошенничества, представители министерства обращают внимание на большой потенциал технологии блокчейн.

«Введение любых ограничений на выпуск и обращение криптовалют приведет к тому, что индустрия блокчейн-решений внутри страны перестанет развиваться. Любое регуляторное ограничение в этой части приведет к оттоку профильных специалистов в другие страны. В условиях, когда президентом и правительством созданы серьезные условия для развития национальных разработчиков ПО, введение запрета на обращение криптовалют не укладывается в общие рамки проводимой политики по поддержке отрасли», — подчеркнул Шадаев.

В ведомстве напомнили, что у многих успешных криптовалютных проектов российские корни. Вместо полного запрета Минцифры предложило разработать разумное регулирование рынка выпуска и обращения криптовалют и обеспечить его прозрачность, тем самым снизив риски для добросовестных инвесторов. Ведомство поддержало разработанную правительством дорожную карту и заявило о необходимости продумать конкретные меры «в самые короткие сроки».

В январе ЦБ выступил за запрет оборота и производства криптовалюты в России. После публикации соответствующего документа оказалось, что в Госдуме и правительстве позицию регулятора не поддерживают. В связи с этим на совещании с членами кабмина 26 января президент России Владимир Путин попросил госорганы прийти к единому мнению о регулировании криптовалют в России. Он добавил, что у России есть конкурентные преимущества в майнинге: избыток электроэнергии и подготовленные кадры. 28 января правительство утвердило дорожную карту по регулированию рынка криптовалют.