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Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

Глава Гидрометцентра Вильфанд: 30 и 31 января в Москве будет рекорд низкого давления

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о рекордно низком атмосферном давлении в столице в воскресенье, 30 января. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в последние дни месяца давление может опуститься до рекордно низких отметок.

«Москва окажется на южной периферии циклонов. Кроме того, они насыщены влагой… С вечера воскресенья давление будет понижаться. Оно прогнозируется на уровне 727-730 миллиметров ртутного столба. Не исключено, что 30 и 31 января будет рекорд низкого давления», — объяснил глава Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд сообщил, что начало февраля почти на всей территории страны отметится потеплением. Специалист объяснил, что прогноз погоды распространяется на первые числа февраля. Среднемесячный анализ температур ведомство обычно публикует в последний день месяца.

Марина Совина
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