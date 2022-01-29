Врач назвал необходимые лекарства в домашней аптечке на случай омикрона

Россиянам перечислили лекарства, которые следует приобрести в случае обнаружения первых симптомов омикрона. Необходимые препараты в домашней аптечке назвал заслуженный врач России Михаил Каган в интервью KP.RU.

Специалист порекомендовал соотечественникам при повышении температуры до 38 градусов и более начать принимать жаропонижающие средства. «Наиболее безопасные из них — препараты на основе парацетамола и ибупрофена. С аспирином в качестве жаропонижающего нужно быть осторожнее. В частности, детям он для такой цели вообще противопоказан», — заявил он.

Среди препаратов против сильной заложенности носа эксперт посоветовал использовать сосудосуживающие спреи, капли и растворы для промывания. «Для уменьшения отека слизистых (чувство, как будто нос "забит наглухо") нужно спрашивать в аптеке гипертонические растворы, а для вымывания слизи и продуктов воспаления — изотонические растворы», — пояснил Каган. Для устранения боли в горле врач предложил приобрести средства для полоскания, например, фурацилин.

Кроме того, специалист отметил важность приема витамина D в зимний период. «Важно понимать, что витамин D не оказывает быстрого действия. Его нужно принимать заранее, длительное время. Практически всем нам надо его пить зимой, потому что мы живем в условиях низкой инсоляции, — объяснил он. — Если не принимать его, то могут снижаться иммунные реакции, ослабляется защита от любых заболеваний».

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что мутации, из-за которых появился омикрон-штамм коронавируса, могли произойти в результате испытания лекарств от других штаммов. Эксперт также отметил, что эта версия является более «осмысленным» объяснением искусственной природы омикрона.