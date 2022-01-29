Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач назвал необходимые лекарства в домашней аптечке на случай омикрона

Врач Каган: против заложенности носа необходимо использовать сосудосуживающие спреи

Фото: Shutterstock

Россиянам перечислили лекарства, которые следует приобрести в случае обнаружения первых симптомов омикрона. Необходимые препараты в домашней аптечке назвал заслуженный врач России Михаил Каган в интервью KP.RU.

Специалист порекомендовал соотечественникам при повышении температуры до 38 градусов и более начать принимать жаропонижающие средства. «Наиболее безопасные из них — препараты на основе парацетамола и ибупрофена. С аспирином в качестве жаропонижающего нужно быть осторожнее. В частности, детям он для такой цели вообще противопоказан», — заявил он.

Материалы по теме:
«Наш человек не очень-то боится смерти» Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
«Наш человек не очень-то боится смерти»Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
9 января
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января

Среди препаратов против сильной заложенности носа эксперт посоветовал использовать сосудосуживающие спреи, капли и растворы для промывания. «Для уменьшения отека слизистых (чувство, как будто нос "забит наглухо") нужно спрашивать в аптеке гипертонические растворы, а для вымывания слизи и продуктов воспаления — изотонические растворы», — пояснил Каган. Для устранения боли в горле врач предложил приобрести средства для полоскания, например, фурацилин.

Кроме того, специалист отметил важность приема витамина D в зимний период. «Важно понимать, что витамин D не оказывает быстрого действия. Его нужно принимать заранее, длительное время. Практически всем нам надо его пить зимой, потому что мы живем в условиях низкой инсоляции, — объяснил он. — Если не принимать его, то могут снижаться иммунные реакции, ослабляется защита от любых заболеваний».

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что мутации, из-за которых появился омикрон-штамм коронавируса, могли произойти в результате испытания лекарств от других штаммов. Эксперт также отметил, что эта версия является более «осмысленным» объяснением искусственной природы омикрона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Россиянам спрогнозировали срок достижения пика пятой волны COVID-19
Российских автомобилистов предупредили о массовых проверках на дорогах
Врач назвал убивающие печень продукты
Вдова растерзанного собаками россиянина рассказала подробности случившегося
Шедшего по дороге тигренка заметили и сняли на видео в Подмосковье
Биатлонисты сборной России замерзли в Пекине
Россиянин сдал потратившего деньги фирмы на дорогой подарок девушке начальника
В США покупку Китаем у СССР Су-27 вместо МиГ-29 объяснили распитием алкоголя
Пациент с COVID-19 выпал из окна больницы в российском городе
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter