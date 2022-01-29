Юрист предупредила о резком росте долгов у россиян с февраля

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Sed Lex» Вера Ефремова напомнила, что 1 февраля 2022 года в России вступит в силу закона, защищающий минимальный доход должников от взыскания. Она предположила, к каким последствиям приведет введение этой инициативы, сообщает URA.RU.

Юрист заявила, что россиянам для жизни в Москве, например, не хватит прожиточного минимума, который защитили от взысканий. По ее мнению, эта сумма не соотносится с актуальными ценами и реальной потребительской корзиной. Поэтому эксперт спрогнозировала увеличение кредитов у граждан. Она считает, что среди россиян будет наблюдаться резкий рост долгов.

«Поэтому, был один долг, будет еще 100-500 новых. Уверена, что мы на практике столкнемся с проблемами, к нам начнут обращаться за помощью», — предупредила Ефремова.

Юрист по банкротству Дмитрий Кваша согласился с мнением Ефремовой и признал, что что фиксированная сумма вызовет желание брать новые займы. По его мнению, особенно это коснется жителей регионов, которые не обладают высоким заработком.

«Но для тех, кто понимают, что они не проживут на этот прожиточный минимум, новшества особого значения не принесут. Просто раньше эти деньги можно было получить, пройдя бюрократическую процедуру, а сейчас сумма будет закреплена», — заключил он.