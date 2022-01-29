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Британия анонсировала разговор Джонсона с Путиным

Пресс-служба премьер-министра Британии: Джонсон поговорит с Путиным в ближайшие дни

Фото: Carl Recine / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие дни проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе главы британского правительства, ее цитирует РИА Новости.

Отмечается, что в ходе беседы Джонсон «намерен форсировать дипломатические усилия, а также усилит политику сдерживания, чтобы не допустить кровопролития в Европе».

«Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила назад и вступила в дипломатический диалог, когда будет разговаривать с президентом Путиным на этой неделе», — сообщили в пресс-службе.

27 января глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что в ближайшее время он отправится на переговоры в Москву со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Ранее стали известны сроки проведения новой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. По словам помощника госсекретаря Карен Донфрид, она состоится на следующей неделе. Представители двух стран проведут телефонный разговор.

Марина Совина
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