Анонсирована дата следующих переговоров Лаврова и Блинкена

Следующие переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоятся на следующей неделе. Об этом сообщила помощник госсекретаря Карен Донфрид в эфире телеканала «Дождь» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

«Я ожидаю, что она (беседа между Блинкеном и Лавровым — прим. «Ленты.ру») состоится на следующей неделе. Насколько я знаю, она еще не запланирована, но да, они договорились в Женеве, что снова будут разговаривать после передачи документа в Москве», — заявила она.

При этом заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер американским властям пока нечего объявить о предстоящих контактах представителей двух стран.

Предыдущий раунд переговоров Блинкена и Лаврова прошел 21 января в Женеве. Беседа длилась всего полтора часа. Еще до начала мероприятия оба дипломата заявили, что не ожидают от него каких-либо прорывов в нынешних отношениях России и США.

