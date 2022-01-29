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Годовалая дочь несовершеннолетней россиянки отравилась наркотиками

В Санкт-Петербурге годовалая дочь 17-летней матери отравилась психотропным веществом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге годовалая дочь несовершеннолетней россиянки попала в больницу с отравлением наркотиками. Об этом сообщают «Невские Новости».

По данным издания, девочка поступила в больницу имени Филатова 19 января. Ребенку диагностировали острое пероральное отравление психотропным веществом.

Источник в правоохранительных органах информацию подтвердил и заявил, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей в отношении 17-летней матери девочки. Прежде она не привлекалась к административной или уголовной ответственности.

Прабабушка пострадавшей рассказала РЕН ТВ, что девочка все еще находится в больнице. Она добавила, что мать ребенка еще не сдавала тест на наркотики. Кроме того, один из соседей 17-летней родительницы заявил, что часто наблюдал ее в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик из многодетной московской семьи отравился наркотиками. Медикам удалось спасти ребенка.

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Никита Савин
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