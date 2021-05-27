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В России восьмилетний ребенок из многодетной семьи отравился наркотиками

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Фото: Александр Манзюк / «Коммерсантъ»

В Москве восьмилетний мальчик из многодетной семьи отравился наркотиками и попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его информации, это произошло ночью 26 мая. Мальчик случайно принял наркотик, после чего ему стало плохо. Ребенка доставили в больницу. Сообщается, что сейчас его жизни ничто не угрожает и он находится под присмотром врачей. Как пишет «Московский комсомолец», предположительное вещество, которым отравился ребенок — это «солевые» наркотики.

Полицейским предстоит выяснить, как у него оказались запрещенные вещества. Издание сообщает, что родителями займутся органы опеки.

Ранее сообщалось, что девочка из Санкт-Петербурга попала в больницу, съев конфету с наркотиком в детском саду.

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