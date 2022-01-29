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Белоруссия ввела продовольственное эмбарго против двух европейских стран

Правительство Белоруссии ввело продовольственное эмбарго против Сербии и Лихтенштейна

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Правительство Белоруссии расширило перечень государств, против которых введено продовольственное эмбарго, добавив в него две европейские страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Постановление, датированное 27 января, опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Изначально в список стран, находящихся под действием эмбарго входили государства ЕС, США, Канада, Норвегия, Албания, Исландия, Северная Македония, Соединенное Королевство Великобритания и Северная Ирландия, Черногория и Швейцария. Теперь в список добавлены Сербия и Лихтенштейн.

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Этим же постановлением из перечня запрещенных товаров исключена соль и некоторые другие продукты. Отмечается, что эмбарго не распространяется на товары, использующиеся для производства детского, дошкольного и школьного питания. Также запрет не касается биологически активных добавок и лекарств.

Постановление должно вступить в силу через 10 дней после подписания.

Ранее в Белоруссии оценили ущерб Евросоюзу от эмбарго. По мнения политолога Алексея Дзерманта, суммы ущерба от совокупных санкций России и Белоруссии могут исчисляться «даже не десятками миллионов евро».

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Никита Савин
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